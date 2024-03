Fuoco in un' abitazione di Casarsa della Delizia | in provincia di Pordenone | fiamme avvolgono un edificio

(Di martedì 19 marzo 2024) Incendio in un'di, indi: ancora ignote le cause del rogo

La donna è riuscita a salva rsi scappando sul balcone. Per l'uomo di 83 anni, invece, non c'è stato nulla da fare, quando i soccorsi sono arrivati era già morto .Continua a leggere (fanpage)

Tempo di lettura: < 1 minutoUn incendio è scoppiato in un appartamento tra via Bernini e via Torrione San Martino al Vomero . Non ci sarebbero feriti, né altre serie conseguenze. Anche grazie al ... (anteprima24)

Olgiate Molgora , 18 marzo 2024 – Hanno lavorato per quasi quattro ore, questa Notte , le squadre dei vigili del fuoco di Merate e Lecco, per domare l’incendio che ha coinvolto il tetto di una ... (ilgiorno)

Prima lo scoppio, poi le fiamme: va a Fuoco un edificio in centro a Casarsa - CASARSA. Quattro mezzi dei vigili del Fuoco sono entrati in azione per lo spegnimento di un incendio in un’abitazione in centro a Casarsa della Delizia, sviluppatosi nel pomeriggio di martedì 19 marzo ...messaggeroveneto.gelocal

Vampa con vista Cattedrale al Capo, rogo all’interno del campetto di Borgo Vecchio - Dopo gli episodi di criminalità che hanno riguardato i quartieri di Ballarò, Brancaccio, Villaggio Santa Rosalia e via Tiro a segno, anche con lanci di oggetti nei confronti delle forze dell'ordine, n ...blogsicilia

Il tetto della casa va a Fuoco e l'abitazione viene completamente distrutta - Tantissimi i commenti via social di vicinanza per la padrona di casa, non coinvolta nel rogo poiché nel momento in cui il Fuoco è divampato parrebbe essersi trovata non all’interno dell’abitazione ma ...giornalelavoce