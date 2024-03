Francia | Onu agisca per cessate il fuoco

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 19 marzo 2024) 0.30 Laha chiesto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di agire rapidamente per chiedere unila Gaza "ora, non la prossima settimana". Così l'ambasciatore francese Nicolas de Riviere ha detto ai giornalisti,di aver chiesto una riunione d'emergenza a porte chiuse del Consiglio. La situazione a Gaza "è assolutamente catastrofica" e "non è a causa di un disastro naturale, è una guerra e dobbiamo fermarla", ha insistito e per queesto "non possiamo più procrastinare e agire subito"