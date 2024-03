Francia | Deschamps | “Attaccanti? Tranne Giroud sono tutti versatili”

Didier Deschamps , CT della Francia , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle condizioni di Mike Maignan , portiere del Milan (pianetamilan)

Didier Deschamps , CT della Francia , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle condizioni di Mike Maignan, portiere del Milan (pianetamilan)

Didier Deschamps , CT della Francia , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle gerarchie in porta, parlando anche di Mike Maignan (pianetamilan)

Francia, che accoglienza in ritiro della nazionale transalpina per Guendouzi - VIDEO - E' tornato in nazionale francese Matteo Guendouzi che complice l'infortunio di Griezmann è stato convocato dal CT Deschamps. All'arrivo nel ritiro transalpino il centrocampista della Lazio è stato ...noibiancocelesti

Francia, i Bleus riabbracciano Guendouzi: la reazione al suo arrivo - VIDEO - L'infortunio di Griezmann ha riportato Guendouzi in nazionale, a sorpresa nei giorni scorsi è arrivata la chiamata di Deschamps. Un ritorno tanto desiderato per il centrocampista della Lazio che ...lalaziosiamonoi

Francia, l'infortunio di Griezmann interrompe un record clamoroso - Si arresta un incredibile primato dell'attaccante con la nazionale allenata da Deschamps. Al suo posto è stato chiamato Guendouzi della Lazio ...corrieredellosport