Francesco Totti su mister De Rossi | “Non mi aspettavo facesse così bene da subito | ma lo speravo”

Lazio, l’arrivo di Tudor infiamma il derby della capitale. Da allenatore può vendicarsi del ‘4 e a casa’ di Totti - Sono passati più di 20 anni da quel Roma-Juventus dell’8 febbraio 2004, partita ricordata ancora oggi per il celebre gesto di Francesco Totti. Il Pupone si rivolse a Igor Tudor, centrocampista della ...tag24

Ugo Trani a Te la do io Tokyo: Le parole di Totti So come ragiona Francesco. Secondo me non era una bocciatura a Dybala - “Le parole di Totti So come ragiona Francesco. Secondo me non era una bocciatura a Dybala. Se devo fare un retropensiero, secondo me lui ha raccolto quello che sente dire in giro, anche all’interno ...marione

Cagliari, Pavoletti: oltre il rinnovo calcistico anche un futuro in società - Il livornese, prossimo alle nozze, con la sua Elisa, è ormai un cittadino legato al territorio oltre la sua professione ...calciocasteddu