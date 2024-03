Francesco Arca | «Quando mio padre è morto | sono diventato un animale rabbioso Poi ho capito che il dolore non sarebbe mai passato»

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di martedì 19 marzo 2024) A quel punto, l'attore ha imparato a conviverci. Molti anni dopo, alscomparsolui aveva 16 anni, ha scritto una lettera-romanzo (Basta che torni, edito da Mondadori), in cui racconta gli anni insieme, il buio, il viaggio in Sardegna per disperdere le sue ceneri insieme ai suoi bambini. L'intervista