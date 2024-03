Francesca Chillemi | “Sono stata vittima di un amore disfunzionale | non riuscivo a parlarne”

Cambio palinsesto Mediaset aprile: Isola dei famosi di lunedì, Terra amara resta su Rete 4 - Grande attesa anche per il ritorno del divo turco Can Yaman che, da fine aprile, tornerà in onda con la seconda stagione di Viola come il mare, la serie tv che lo vede protagonista al fianco di ...it.blastingnews

Francesca Chillemi: «Porto a teatro l’amore manipolatore. A mia figlia insegno a bastarsi» - Nello spettacolo «Il giocattolaio», in tour fino a metà aprile nei teatri italiani, l’attrice interpreta Maude, una psicologa che ha in cura donne torturate da Peter, violento-giocattolaio ...27esimaora.corriere

Quando inizia Viola come il mare 2 Spunta l’ipotesi dello slittamento in autunno - Non resta che aspettare ancora qualche settimana per scoprire la verità. Ha dichiarato la protagonista Francesca Chillemi lo scorso luglio all’Ansa (quando sono cominciate le riprese) in merito a ...tag24