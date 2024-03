Fragili e spaventati dal Covid | Ma ha vinto il senso di comunità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) Memoria, commozione, valorizzazione di quanto di buono è emerso durante la pandemia. Questi i temi chiave della commemorazione delle vittime diche si è svolta ieri mattina davanti al Memoriale “Grande Parentesi” ai Giardini Giovanni Pesce lungo corso Europa, realizzato dall’artista Grazia Varisco. Dopo la posa della corona, il silenzio suonato alla tromba e gli onori alle vittime, la cerimonia presentata da Paola Cupetti, responsabile dell’Ufficio cerimoniale del Comune di Rho. Il dottor Vincenzo Maerna, coordinatore dei medici di medicina generale di Rho, ha ricordato il collega Alberto Santoro, morto pera due mesi dalla pensione, come pure il dottor Daniele Rizzi di Cornaredo. "Ricordo - ha detto - le vestizioni per strada, i dispositivi di protezione introvabili, l’incertezza sulle terapie. Oggi tutto appare così lontano". In ...