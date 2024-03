FOTO Tutti davanti al tribunale per Giogiò | la mamma | “Giustizia o rivoluzione”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 19 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Vogliamo la, se non ci sarà faremo lacivile”. Lo ha gridato al megafono ladi Giovanbattista Cutolo, conosciuto dacome, il 24enne ucciso il 31 agosto del 2023 da un minorenne che gli ha sparato in Piazza Municipio a Napoli. Ladel ragazzo ucciso è con circa 50 persone all’esterno deldei Minori di Napoli dove questa mattina c’è l’udienza preliminare del processo al 17enne che sparò uccidendo il ragazzo. Il minore, che ha scelto il rito abbreviato, ha confessato di aver sparato ma di non averlo fatto con l’intenzione di uccidere. Con i genitori dici sono amici del ragazzo e della famiglia a cui laha invitato a gridare ...