FOTO Seduta all’Imbriani | assente Lanini | scontro di gioco Berra-Carfora

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 19 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutia porte aperte questo pomeriggio all’Antistadio Imbriani per la truppa di Auteri che ha iniziato la sua marcia di avvicinamento alla sfida di sabato (ore 14) al ‘Ciro Vigorito’ contro il Monopoli. La squadra, dopo una breve fase di riscaldamento, ha svolto soprattutto esercizi di natura tattica, prima in spazi più ampi e nella parte finale in una sola metà campo. Il gruppo, a scaglioni, si è alternato tra il prato dell’Imbriani e la palestra.il solo, alle prese con un virus influenzale, ma per sabato il suo recupero non sembra in discussione. Meccariello è stato costretto a lasciare in anticipo il campo per un problema alla caviglia, ma anche in questo caso non dovrebbe trattarsi di nulla di preoccupante. Regolarmente ad allenarsi con il preparatore Chiavelli l’estremo difensore ...