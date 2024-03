FOTO | Matt Hardy presente a Raw insieme alla moglie Reby

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 19 marzo 2024) Ultimamentee Jeffnon hanno nascosto la loro delusione per la gestione ad essi riservata dAEW. In questo 2024ha lottato solo una volta e lo ha fatto in occasione di un episodio di Rampage di inizio gennaio. Il suo contratto è in scadenza e le parti stanno trattando e al momento non è chiaro se il rinnovo arriverà. Nel frattempo,è stato visto sugli spalti della PNC Arena di Raleigh, North Carolina, che ha ospitato la puntata di Raw di ieri notte.a Raw, ha assistitopuntata di Raw di ieri notte. Il suo nome, così come quello di Jeff, ...