Foto hot e richieste di atti sessuali a due minori | giovane della Valle Vitulanese condannato

(Di martedì 19 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAveva conosciuto due ragazze minorenni su Instagram e gli aveva inviatodei genitali, invitandole a fare sesso, sui social. Per questo motivo, unè statodal Tribunale di Benevento a un anno e 6 mesi con pena sospesa. Inoltre dovrà stare lontano dai luoghi frequentati dae affrontare un percorso di recupero. Il, difeso dall’avvocato Cecilia Del Grosso, era accusato anche di adescamento dima il tribunale lo ha assolto con formula piena perché il fatto non sussiste. Ilera finito al centro di un’inchiestaProcura di Napoli accusato di pedopornografia e corruzione di minorenni. I ...

Si fingeva una ragazzina per adescare i suoi allievi: arrestato allenatore 25enne - Si spacciava per una ragazzina per ricevere Foto e video dai ragazzini che poi allenava sul campo di pallone in Valpolcevera.

Si finge una ragazzina per farsi inviare video e Foto hot dai baby calciatori: arrestato allenatore di 25 anni - Come riporta il Secolo XIX, l'uomo sfruttava dati e conoscenze personali per farsi inviare video e Foto a luci rosse da due giovani allievi della scuola calcio dove lavora.