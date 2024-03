Fossombrone Fucili | Un pugno di mosche dopo avere fatto la gara migliore»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Stando alla prestazione poteva essere stretto anche un pari, figuriamoci la sconfitta. È undecisamente in debito con la fortuna quello degli ultimi tempi, lo si è visto anche domenica contro il Chieti. Ilsempre vivo nel gioco, ben messo in campo come sempre da misterche ha dovuto per l’occasione sopperire alle assenze anche importanti, ha dovuto purtroppo lasciare intera posta in palio ad un avversario che ha saputo sfruttare l’unica vera occasione capitatagli. "Dispiace molto perdere una partita del genere – ha commentato mister– perché penso che sia stata disputata la più belladella stagione, dove dal primo al novantacinquesimo abbiamo attaccato creando tante situazioni, anche nel primo tempo abbiamo avuto occasioni di passare in vantaggio, non ci ...