Forte terremoto tra Pakistan ed Afghanistan | timore nella popolazione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 19 marzo 2024) Un potentedi magnitudo 5.4 sulla scala Richter ha scosso la regione al confine tra, come confermato dall’United States Geological Survey (USGS). La scossa sismica è stata registrata a circa 67 chilometri a nord-est della città pachistana di Nushki, un’area che conta unadi circa 27.600 persone, sottolineando l’importanza di monitorare attentamente l’evoluzione della situazione data la densità abitativa dell’area interessata. Scossa avvertita anche molto lontano L’epicentro del sisma è stato individuato in una zona relativamente poco profonda, a soli 10 chilometri sotto la superficie terrestre, dettaglio che potrebbe aver influito sulla percezione della scossa da parte dellalocale. Nonostante la rilevanza della magnitudo, al momento non ...