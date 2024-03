Forte scossa di magnitudo 5 4 | paura tra la popolazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Pubblicato il 19 Marzo, 2024 Una fortissimaspaventa la metropoli. Il punto di origine del terremoto è stato individuato a una profondità di 10 chilometri. La forza del sisma misura 5.4 sulla scala Richter. Al momento, non si dispone di dati riguardanti eventuali danni materiali o umani, tuttavia l’ansia ha pervaso lae è essenziale mantenere la situazione monitorata attentamente. Un poderoso sisma di5.4 è stato rilevato nella zona limitrofa tra Afghanistan e Pakistan. Secondo le informazioni fornite dall’Usgs, United States Geological Survey, il terremoto è stato rilevato intorno alle 6 del mattino, a circa 67 km a nord-est della città di Nushki, nel Pakistan. Questo centro abitato ospita circa 27.600 persone ed è situato nella provincia di Kandahar, in Afghanistan.TRA LA ...

E' stata avvertita anche sulla costa adriatica meridionale dell' Italia la scossa di terremoto di magnitudo 5.5 avvenuta questa notte nel nordovest del Montenegro . Segnalazioni in tal senso sono ... (quotidiano)

AGI - Un terremoto di magnitudo 5,4 è stato registrato nella notte in Montenegro , vicino al confine con la Bosnia-Erzegovina. La scossa , alle 4 e 6 minuti, è stata avvertita fino a Sarajevo e anche ... (agi)

Pubblicato il 14 Marzo, 2024 Una scossa di Terremoto di magnitudo 5.5 è stata avvertita in Italia . L’evento si è verificato quando nel nostro paese erano le 4:06. Secondo i dati dell’Istituto ... (dayitalianews)

