Focus rifiuti Asia | hackathon edition | il progetto del ‘Galilei’ primo classificato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 19 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato ilRe-Butt, che mira a risolvere il problema dell’abbandono dei mozziconi di sigaretta per raccoglierli e trasformarli in acetato di cellulosa, un polimero plastico impiegato per la produzione di oggettistica, ad aggiudicarsi ilposto nella prima versione delin versione ‘’. L’idea è stata presentata ed è stata sviluppata nel corso della maratona che si è svolta ieri presso Palazzo Paolo V da Gabriele Colantuoni, Emanuele Crafa e Melissa Petriella, alunni del Galilei-Vetrone seguiti dalla professoressa Concetta Nicoletti. Il secondo posto è stato conquistato da ‘ScARTI’, una soluzione di Graziano De Luca e Paola Cappabianca per dare nuova vita ai mobili usati attraverso la formazione e l’artigianato per ...