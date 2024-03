Focene | viabilità provvisoria per la bonifica della rete idrica | i dettagli

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 19 marzo 2024) Fiumicino, 18 marzo 2024 – Da oggi 19 marzo 2024 al 21 marzo 2024, la Soc. Acea Ato2 SpA, eseguirà lavori didelle vie in oggetto. Per favorire il transito del TPL, è necessario eseguire i lavori dalle 17:00 alle 05:00. Sarà pertanto istituita la seguente disciplina di traffico: chiusura al transito su via dei Polpi e su via delle Carenarie angolo via dei Polpi del TPL da m.12,00 preavviso di lavori in corso, limite di velocità 30 km/h; divieto di sosta/fermata zona rimozione ambo i lati sul tratto interessato dai lavori; Sarà consentito in ogni momento il passaggio ai mezzi di soccorso. Qui l'ordinanza completa