Focaccia primavera | un trionfo di sapori e di colori

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 19 marzo 2024) Ladisi presenta come una sorta di tela su cui disegnare con ie le forme degli ortaggi di stagione un quadro d’autore. Ovviamente ognuna di noi avrà il suo e si lascerà ispirare dalla creatività personale. Ad esempio, io approfitto degli asparagi, freschissimi e croccanti in questo periodo, per realizzare come dei ciuffi di erba tra cui lascio spuntare qualche pomodorino… e senza troppa fatica, ma con un po’ di immaginazione, ecco un bel campo di papaveri, con tanto di sole, formato da qualche falda di peperone. L’impasto è semplice da realizzare, ma prevede come sempre le tradizionali 2 ore di riposo prima di essere infornato. Organizziamoci per tempo in modo da poterla offrire agli amici ospiti per una cena allegra e colorata! Avete già in mente come decorare questa? Mettiamoci al ...