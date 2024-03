Flora Canto | chi è la moglie di Enrico Brignano

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 marzo 2024) Chi è? È un’attrice romana, nota alle cronache per aver preso parte a Uomini e Donne e per essersi legata in seguito al famoso attore, da cui ha avuto due figli, Martina e Nicolò, e con cui si è sposata nel luglio 2022. Capelli bruni e sorriso smagliante,è una donna ricca di vitalità e di passioni, ma la sua è stata anche una vita piena di sfide da superare, che l’hanno resa ancora più forte!in una lunga intervista rilasciata a Io Donna, ha raccontato che a fare incontrare lui e laè stato Giancarlo Magalli. Per conquistarla,ha deciso di prenderla per la gola: “Lei ha una passione smodata per il cibo, e per i mandaranci. Per me era una strada in discesa, sono ...