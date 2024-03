Flat tax per tutti | per aderire al concordato preventivo i commercianti e artigiani chiedono l’imposta sostitutiva sul reddito aggiuntivo

Dichiarazione dei redditi 2024: nuove aliquote IRPEF e Flat tax incrementale senza effetto sul calcolo degli acconti - In vista dell’avvio della fase di presentazione della dichiarazione dei redditi 2024, è bene soffermarsi sulle istruzioni specifiche che guideranno il calcolo degli acconti dovuti. Sia le nuove aliquo ...msn

Comparing Capital Gains Tax Regimes in Popular European Expat Destinations - Capital gains tax can be a significant consideration for any foreign national who may need to assess their potential tax liabilities against gains made on sales of property, investment shares, stocks ...techbullion

How do taxes on lotteries, casinos, sports betting, and other types of state-sanctioned gambling work - For lotteries, the state government collects a share of revenue from all purchased tickets. The remaining money goes to prizes, retailer commissions, and administrative ...taxpolicycenter