Fiumicino | rubano nei duty free dell’aeroporto in attesa del volo | denunciati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024 – I Carabinieri della Stazione Aeroportohanno denunciato 2 viaggiatori, un cittadino spagnolo e cittadino della provincia di Napoli, che hanno tentato di superare le casse dei, situati all’interno dello scalo aeroportuale, senza pagare, mentre erano indei rispettivi voli. I viaggiatori, sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza che ha subito allertato i carabinieri, riuscendo così a recuperare la refurtiva costituta da articoli di profumeria, per un valore di oltre 325 euro e riconsegnarla ai proprietari degli esercizi commerciali. Per entrambi sono scattate le denunce alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per il reato di tentato furto. Sono stati 5 invece gli autisti NCC sanzionati, dai Carabinieri della Stazione Aeroporto di ...