Fiumicino | il 23 marzo chiuderà al transito viale Traiano

(Di martedì 19 marzo 2024), 192024- Per il giorno 23/03/2024, dalle ore 05:00 alle ore 08:00, la Soc. CATAMARANS SRL ha richiesto una disciplina di traffico provvisoria di chiusura temporanea di, all'altezza del civico 27, per consentire le operazioni di varo di 2 imbarcazioni. Per consentire le predette operazioni in sicurezza si rende necessaria istituire idonea disciplina provvisoria di traffico; inall'altezza del civico n°27, il giorno 23/03/ 2024: Chiusura della strada dalle ore 05:00 alle ore 08:00. Qui per leggere l'ordinanza completa.