Fisco | Meloni | ‘da Schlein non accetto lezioni | con noi record risorse sanità’

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar.(Adnkronos) – “La sinistra si è indignata perché gli ho detto che le tasse non sono una cosa bellissima: lo confermo. Le libere donazioni sono una casa bellissima, i prelievi imposti per legge non sono una cosa bellissima e a maggior ragione, proprio perché non sono una casa bellissima, bisogna utilizzare al meglio i proventi di quella tassazione. Ho sentito anche la leader del PD dire ?la sanità è una cosa bellissima che si paga con le tasse?. Sono d?accordo che metteresulla sanità sia importante, ma leanche no perché è stato questo governo a portare il fondo sanitario al suo massimo storico”. Così la premier Giorgia, in una lunga intervista ad Agorà, su Rai3.La premier rivendica ildi recupero dall?evasione, snocciolando ancora una volta i numeri dell’Agenzia delle ...