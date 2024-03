Fisco | addio code alla Entrate | 320mila controlli nel 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Da una parte ifiscali e il confronto 'collaborativo' con i contribuenti, dall'altra una maggiore attenzione ai servizi, che diventano sempre più telematici e su appuntamento. E' il profilo dell'attività dell'Agenzia dellecontenuto nel piano-26 appena definito. Quest'anno si prevedonosostanziali in un anno per verificare le imposte dirette, l'iva, i vari crediti d'imposta. A questi si aggiungono 65-75mila contribuenti che saranno sottoposti ad analisi insiemeGuardia di Finanza. Sul fronte dei servizi l'Agenzia punta a fornire il 90% del propri servizi su appuntamento. Crescerà anche la quota di utilizzo dei servizi telematici rispetto al totale: sarà dell'87% quest'anno per poi salire fino all'89% nel 2026. Fiore all'occhiello, ...