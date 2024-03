Firenze | il Prefetto | “Più controlli alle Cascine | in via Palazzuolo | alle fermate della tramvia” Anche con militari di “strade sicure”

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di martedì 19 marzo 2024) Giro di vite per lazza a. Aumenteranno inei luoghi a rischio:, in via, alla stazione di Santa Maria Novella. Lo dice il, Francesca Ferrandino, dopo il vertice sullazza pubblica a Palazzo Medici Riccardi L'articolo proviene daPost.