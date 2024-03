(Di martedì 19 marzo 2024) Il Pd non ha fatto una buona scelta a chiedere la sostituzione deldi, Maurizio. Isolato da tutti i partiti, compresa la sinistra di Dimitri Palagi e Antonella Bundu, ora si trova anche neldel Coordinamento deiimpegnati asul fronteL'articolo proviene daPost.

Firenze , 25 gennaio 2024 - Oltre 20 comitati si sono ritrovati in piazza Duomo per chiedere più Sicurezza a Firenze e un presidio continuo, con particolare attenzione nella fascia oraria dalle 23 ... (lanazione)

Firenze , 6 febbraio 2024 - Oltre 20 comitati si sono ritrovati davanti alla Prefettura per chiedere più sicurezza a Firenze e un presidio continuo, con particolare attenzione nella fascia ... (lanazione)

Firenze – Coltellate fino all’ Omicidio . Rapine. Spaccate. Firenze è diventato un Far West. Il sindaco, Dario Nardella , chiede al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, di venire a Firenze a ... (firenzepost)

Firenze, comitati per la sicurezza: “Solidarietà al questore Auriemma”, messo nel mirino dal Pd - Isolato da tutti i partiti, compresa la sinistra di Dimitri Palagi e Antonella Bundu, ora si trova anche nel mirino del Coordinamento dei comitati impegnati a Firenze sul fronte sicurezza. Il ...firenzepost

Celebrazioni per il centenario della morte di Eleonora Duse: nasce il Comitato Nazionale - Firenze, Federico II di Napoli e Palermo, garantendo così un approccio accademico e critico di alto livello. Il Comitato ha ufficialmente iniziato le sue attività giovedì scorso, 14 marzo, eleggendo ...oggitreviso

Alluvione, centinaia di famiglie ancora senza casa - Alluvione, centinaia di famiglie ancora senza casa Tre comitati si sono coordinati per fare fronte comune nella richiesta dei rimborsi e per la messa in sicurezza di Campi Bisenzio: "Meloni è stata ...rainews