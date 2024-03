Firenze | arrestati due giovani a Novoli Avevano droga oltre 16 chili | soldi 16mila euro | una bomba | banconote false

(Di martedì 19 marzo 2024) Operazione della Guardia di Finanza diin zona: fermata un'auto con a bordo due ragazzi italiani. All’interno della macchina c'era un cartone contente circa 1,7 chilogrammi di marijuana suddivisa in 14 bustine di cellophane termosaldate. La perquisizione è proseguita nelle abitazioni dei: dove sono stati trovati 8,2 chilogrammi di hashish, ulteriori 1,1 kg di marijuana, 300g di cocaina, 6g di Ketamina, 4 bilancini di precisione. C'erano anche denaro contante per un valore di 16.650,00; unacarta artigianale; un taser da 98.000 Volt e 13.000suddivisi inrisultateL'articolo proviene daPost.

