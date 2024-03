(Di martedì 19 marzo 2024) E’ una giornata di lutto in casaper la morte all’età di 57 anni di Joe, direttore generale. Il dirigente è stato colpito da arresto cardiaco e la situazione è apparsa subito gravissima. “Riposa in pace Joe, sempre nei nostri cuori”. E’ questo il messaggio di Nico Gonzalez, attaccante del club viola. Sui social anche il messaggio di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus: “Joe ci ha lasciato troppo presto, ma quello che ha fatto vivrà per sempre. Grazie di tutto. Un pensierofamiglia e al popolo viola”, il messaggio dell’attaccante bianconero.

Fiorentina, Sottil da brividi: “Joe Barone, ti scrivo con un grosso nodo alla gola” - E’ il messaggio su Instagram il calciatore della Fiorentina, Riccardo Sottil. “Sei stata la persona che ha creduto in me fin dai primi allenamenti che hai visionato a Moena al tuo approdo in questa ...calcioweb.eu

Marzo, mese maledetto per la Fiorentina e suoi tifosi - Un mese tremendo per la Firenze, la Fiorentina e tutto il “mondo viola” e purtroppo ... oltre ai Primavera Riccardo Sottil e Luca Ranieri. Una notizia sconvolgente a cui seguì un ondata di affetto ...firenzetoday

Joe Barone e la passione per il calcio: quando crossava scalzo nel ritiro della Fiorentina - Joe Barone non ha mai giocato a calcio da professionista, ma era un appassionato vero, un amante del pallone. Con una tecnica invidiabile. Guardate nel video come (scalzo) crossava il pallone per ...sport.sky