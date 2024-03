Fiorentina | Joe Barone non ce l’ha fatta Percassi | “Una notizia che non volevamo arrivasse”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 19 marzo 2024) Joenon ce. Il direttore generale dellaè morto nella tarda mattinata di martedì (19 marzo) all’ospedale San Raffaele di Milano, dove si trovava ricoverato in seguito al malore accusato domenica, a due ore e mezza dalla partita contro l’Atalanta, poi rinviata. “Unache non”, commenta il presidente del club bergamasco Antonio, visibilmente commosso. Trasportato d’urgenza in codice rosso dal Devero Hotel di Cavenago, dove si trovava insieme alla squadra,versava già da lunedì in condizioni cliniche critiche “in conseguenza di un arresto cardiaco”, spiegava la società in un comunicato. “Le funzioni vitali sono sostenute da tecniche di supporto meccanico ...