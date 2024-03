Fiorentina | Joe Barone è morto | addio al dirigente viola

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 marzo 2024) La notizia è arrivata pochi minuti fa ed è tremenda: èJoe, direttore generale della. Dopo aver accusato un forte malore prima dell’inizio di Atalanta-, gara poi rinviata proprio per questa situazione, ildellaera stata trasportato con urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni erano davvero critiche e, purtroppo, il cinquantasettenne è spirato nella giornata odierna. È lutto in tutto il mondo dello sport italiano. Joe: il comunicato della“Con un dolore profondo e immensa tristezza, laoggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai ...