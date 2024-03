Fiorentina | Joe Barone è morto | addio al dg viola|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 19 marzo 2024) 2024-03-19 18:20:00 Fermi tutti! Joenon ce l’ha fatta. Il direttore generale della, classe 1966, si è spento oggi all’Ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da domenica pomeriggio per un attacco cardiaco.si è sentito male intorno alle 15 in un hotel di Cavenago Brianza, cittadina alle porte di Bergamo, dove laera in ritiro prima del match contro l’Atalanta (le possibili date del recupero). Lo ha reso noto il club gigliato con un comunicato sul proprio sito. COMUNICATO– Con un dolore profondo e immensa tristezza, laoggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe ...