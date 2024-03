Fiorentina | il figlio di Commisso | “Joe Barone era un padre di famiglia”

(Di martedì 19 marzo 2024) L’ambientecontinua ad omaggiare Joe, direttore generale del club viola morto all’età di 57 anni dopo un grave malore. “Giuseppeè stato per me come un migliore amico e un altro. Era sempre così generoso e gentile. Cercava sempre di dare una mano in ogni modo possibile. Era undiche aveva così tanta cura e amore per gli altri. Ha sviluppato tanti rapporti forti nel corso degli anni con la sua, nel mondo del calcio, nella politica, coi tifosi e tanti altri”. E’ il messaggio su Instagram di Josephdel presidente viola, Rocco.

Cambia l'allenatore, non il pedigree e la Fiorentina Primavera si conferma più squadra da coppa italia che non da campionato. I Viola... (calciomercato)

Giornata di vigilia per la Fiorentina che domani affronterà il Maccabi Haifa nell'andata degli ottavi di Conference League. Non si... (calciomercato)

Joe Barone, tutto sulla moglie dell'ex dirigente della Fiorentina: chi è Camilla De Marco - Il direttore generale della Fiorentina si è spento dopo il malore improvviso di domenica 17 marzo 2024: ma chi è la moglie di Joe Baronetrend-online

COMMISSO JR, Barone come un padre: pregherò per lui - Joseph Commisso, figlio del presidente Rocco Commisso, tramite i propri profili social, ha pubblicato un lungo messaggio in ricordo di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina scomparso nelle ...firenzeviola

Il cordoglio dell'Ascoli per la morte di Joe Barone: il figlio del dg della Fiorentina ha vestito il bianconero - ASCOLI L'Ascoli piange la morte di Joe Barone, il dg della Fiorentina morto oggi pomeriggio (19 marzo ... In bianconero ha militato, senza mai scendere in campo, nella stagione 2021-2022 il figlio ...corriereadriatico