Fiorentina | gli scenari per il futuro | decisiva l’esperienza di Pradè

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Firenze, 19 marzo 2024 – In queste ore di angoscia e attesa l’aspetto sportivo passa in secondo, se non in terzo piano. Ma prima o poi bisognerà tenerne conto. Il presidente Commisso arriverà domani in Italia e raggiungerà direttamente Milano, accompagnato dalla moglie Catherine e alcuni dirigenti Mediacom. Rocco, particolarmente provato, segue costantemente quanto sta accadendo al San Raffaele, dove il suo braccio destro (e anche sinistro) Joe Barone sta ’giocando’ la partita più difficile della sua vita. Conta il presente umano e su questo non vi è alcun dubbio. Ma ilsportivo è dietro l’angolo, anche se la pausa del campionato per gli impegni delle nazionali aiuta; fino a questo momento la, in pratica, era scesa in campo ogni tre giorni. Ilsocietario al momento è un punto interrogativo e azzardare le ...