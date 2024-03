Fiorentina | chi era Joe Barone | l'arrivo negli USA | l'incontro con Commisso

(Di martedì 19 marzo 2024) La notizia della morte del DG dellaJoeha scosso come un terremoto l’ambientee, più in generale,...

Le condizioni di Joe Barone , ancora ricoverato al San Raffaele di Milano, continuano a tenere in apprensione tutto il mondo del calcio. Il dg... (calciomercato)

Fiorentina, Biraghi ricorda Barone: 'Non dimenticare la nostra promessa, io non lo farò' - La dipartita del DG della Fiorentina Joe Barone ha toccato il mondo del calcio, e non solo, nel profondo. E la perdita del dirigente è stata anche e soprattutto.calciomercato

Addio Joe Barone, il dg della Fiorentina si è spento a 57 anni - Joe Barone non ce l’ha fatta. Dopo il malore che lo ha colpito domenica pomeriggio, si sono rivelati vani i tentativi dei sanitari. Il Direttore Generale della Fiorentina è venuto a mancare oggi. L’an ...calciocasteddu

Calcio e istituzioni piangono Joe Barone: "Passione e impegno per i viola" - "Abbiamo sempre chiarito l'importanza di comprendere la natura delle proprietà dell'ACF Fiorentina e di chi lavora per conto della società. Troppo spesso si confondono i piani tra loro: politico, ...gonews