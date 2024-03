Fiorentina | Biraghi ricorda Barone | “Ciao Joe | anche tu come Davide mi hai fatto questo brutto scherzo”

(Di martedì 19 marzo 2024) “Joe,tu purtroppomi haidi andartene via senza salutarmi! Io non riesco a capacitarmiquesta vita quanto bella possa essere così crudele e tagliente. Faccio fatica a trovare le parole o meglio sarebbero troppe per salutartimeriti, ma ti voglio soloreci siamo conosciuti io e te, due caratteri duri, forti e schietti che al primo impatto si scontranodue treni in corsa, ma che con la lealtà che ci contraddistingue, alla fine viaggiano nella stessa direzione, contro tutto e tutti!”. Inizia così un lungo messaggio pubblicato sui social da Cristiano, capitano della ...

Montagne russe al Franchi: la Fiorentina va in vantaggio due volte con Ranieri e Mandragora, poi si mangia i tre punti dal dischetto per la quarta volta. La Roma accorcia con Aouar, Svilar incanta ... (ilgiornale)

Due punti buttati. Aveva in mano la partita, la Fiorentina . E avrebbe potuto chiuderla al 35' della ripresa, mentre stava conducendo 2-1. Fallo su Belotti in area: rigore . Batte Biraghi e Svilar ... (firenzepost)

Ansia, preoccupazione e tanto riserbo per le condizioni di Joe Barone , il direttore generale della Fiorentina vittima di un malore questo pomeriggio in albergo prima della sfida dei viola contro ... (sportface)

Calcio: addio al dirigente della Fiorentina Joe Barone - Era ricoverato al San Raffaele di Milano da domenica per un malore prima del match contro l'Atalanta. Lutto nel mondo del calcio: è morto questo pomeriggio il dirigente della Fiorentina Giuseppe "Joe" ...primapaginanews

Fiorentina, il ricordo commosso di Biraghi: "Joe, come Davide mi avete fatto questo brutto scherzo" - quando Firenze e la Fiorentina ha dovuto far fronte alla tragedia di Davide Astori. "Io non riesco a capacitarmi come questa vita quanto bella possa essere così crudele e tagliente - scrive Biraghi -.firenzetoday

Biraghi, Ciao Joe, che brutto scherzo tu e Davide - Lungo e commovente post su Instagram di Cristiano Biraghi per salutare Joe Barone. Oltre al ricordo e al saluto al dirigente da parte del "cap", come si definisce nel post, per il ...firenzeviola