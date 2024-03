Fiorello commuove tutti col duetto con la figlia Poi azzanna Putin | “Dittatore”

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 19 marzo 2024) Si è aperta con un commoventetrae laAngelica per la Festa del Papà la puntata del 19 marzo di ‘Viva Rai2'. I due, arrivati su una 500 d'epoca rosso fuoco, hanno cantato insieme «La prima cosa bella» di Nicola Di Bari. Ospiti musicali della puntata la band punk rock dei La Sad, «figli modello chei genitori vorrebbero», ha ironizzato tra le risate, circondato da creste e borchie dei tre componenti della band. Tra le prime notizie della rassegna stampa, le elezioni in Russia e i recenti commenti di Matteo Salvini che hanno scatenato la polemica con Antonio Tajani: «Salvini dice che il popolo è sovrano, quando decide, ha ragione. Tranne però quando decide in Sardegna e in Abruzzo», ha scherzato il conduttore. «Salvini, inchino a. Attenzione, non è un inchino a 90 ...