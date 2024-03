Finiti in mare dalla barca ribaltata L’incubo prima del recupero per 45

(Di martedì 19 marzo 2024) Hanno rischiato di morire al largo di Zuwara, in Libia, 45 dei migranti che sbarcheranno domani a Marina di Carrara. Erano in 75 sulla piccolaquando nella notte si è rovesciata e loro sonoin. Quelle 45 vite, come tutte le altre, le hanno riprese in mano i soccorritori scesinave Geo Barents. Quegli stessi soccorritori che avevano appena evitato lo scontro con una motovedetta della guarda costiera libica che aveva provato ad impadronirsi di uno dei gommoni della nave di Medici senza frontiere durante un intervento di salvataggio. "Fortunatamente - raccontano da Medici senza Frontiere - tutti sono stati salvati dalle nostre équipe sulla Geo Barents e ora si stanno riprendendo a bordo. Alcuni sono deboli e sotto shock". L’organizzazione non governativa Sea Watch denuncia il comportamento della ...

Con 93 voti favorevoli e 61 contrari, l’Aula del Senato approva in via definitiva il ddl di ratifica dell’accordo Italia- Albania sui Migranti che prevede l’apertura di due centri in territorio ... (ilfattoquotidiano)

Cinque sbarchi , con un totale di 275 migranti, a partire dalla mezzanotte a Lampedusa Dove , ieri, invece, nell’arco di 24 ore con 11 carrette salpate da Zuwara in Libia e Sfax in Tunisia, sono ... (ilfattoquotidiano)

