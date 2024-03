Finalmente ampliata di 21 unità la pianta organica del carcere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Nuovo personale in arrivo aldi Sabbione e a quello di Spoleto, i due “supercarceri“ dell’Umbria, per l’ampliamento delle piante organiche Dopo tante notizie negative legate agli episodi di violenza e ai disagi che si susseguono nelternano e anche in quello spoletino, una novità certramente positiva viene annunciata dal Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. "Dopo una lunghissima attesa, è ufficiale l’ uscita del D.M. 2024 inerente le nuove piante organiche degli Istituti e dei nuclei traduzioni - così il sindacato – e abbiamo il piacere di annunciare una importante vittoria del Sappe Umbria per essere riusciti, nonostante le previsioni, ad ottenere un incremento indi 21per Terni, 15 per Spoleto, 3 per Perugia ed 1 per Orvieto". "Considerando ...