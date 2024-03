File addio | 90% servizi fisco sul web

(Di martedì 19 marzo 2024) 17.45 L'Agenzia delle Entrate per il 2024 punta a fornire il 90% dei proprisu appuntamento, mentre la quota di utilizzo deitelematici rispetto al totale sarà dell'87% per poi salire fino all'89% nel 2026. Questi sono gli obiettivi dell'Agenzia fiscale per eliminare le. Per migliorare le prestazioni nei confronti dei contribuenti è prevista l'erogazione dei rimborsi Iva entro 75 giorni, mentre circolari e risoluzioni saranno pubblicate 60 giorni prima dell'applicazione.

Febbre da Roma: oltre 14 mila tifosi in fila per i biglietti di Roma-Milan - Oggi alle 16 la Roma ha dato il via alla seconda fase di vendita dei tagliandi per la gara di ritorno dei quarti di Europa League Anche dopo l’addio di Mourinho ... un solo biglietto per transazione.siamolaroma

Fisco, addio File: entro quest'anno il 90% dei servizi su appuntamento - addio File per i servizi del Fisco. L'Agenzia delle entrate punta quest'anno a offrire il 90% dei suoi servizi su appuntamento, eliminando così l'incubo delle code interminabili e delle attese con i ...tgcom24.mediaset

Fisco: addio File, il 90% dei servizi su appuntamento o sul web - addio File interminabili e levatacce per prendere un numeretto e affrontare una pratica fiscale. L'Agenzia delle Entrate punta quest'anno a fornire il 90% del propri servizi su appuntamento. Crescerà ...ansa