Fiera di Tarquinia Lido | verso il sold out degli spazi espositivi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024 – Torna l’appuntamento più atteso della primavera tarquiniese: la 75ªdi, Mostra Mercato Macchine Agricole, che si terrà dal 3 al 5 Maggio 2024. Un’edizione da record: gliespositori stanno registrando un’affluenza straordinaria, con il 90% dei posti già prenotati. Un successo che conferma la centralità dellanel panorama agricolo italiano e la sua capacità di attrarre espositori da tutto il centro Italia. Tre giorni di festa e tradizione: laoffrirà un programma ricco di eventi per tutti i gusti, con spettacoli musicali, laboratori per bambini, dibattiti, degustazioni di prodotti tipici locali e mostre di artigianato e antiquariato. Non mancherà l’ampia esposizione di macchine agricole, che in questa ...