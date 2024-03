Festival cinematografici da esplorare in Europa – Primavera 2024 II

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 19 marzo 2024) Continuiamo il viaggio alla scoperta dei miglioridi questaincon alcuni eventi che avranno luogo a partire dalla metà di marzo. La bella stagione inizia a scaldare l’aria, le giornate si allungano e la nostra mente comincia a volare fuori dagli uffici, lontano dalle scrivanie e dagli schermi dei PC. Ebbene, quale migliore momento per una fuga dalla città? Come sempre, la ricchezza di proposte rende davvero difficile scegliere la prossima meta… 1. Lo studentesco: VENEZIA- Ca’ Foscari Short FilmLocandina del Ca’ Foscari Short Film– ©VeneziaTodayVenezia è un classico intramontabile per i turisti di tutta. Inla città si tinge di ...