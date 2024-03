Festa Papà | in Italia ansiosi 7 su 10

(Di martedì 19 marzo 2024) 8.50 Ini sono sempre più grandi di età e (forse anche per questo?) preoccupati per il futuro dei loro figli. E'quanto emerge dalle ricerche diffuse per ladel, nel giorno di San Giuseppe padre putativo di Gesù. Nei dati Istat ini sono i più vecchi in Ue col 1°figlio a quasi 36 anni (+10 rispetto a fine anni 90). Il 77% teme l'instabilità economica e il cambiamento climatico. Picco di ansia all'85% per chi ha figli 0-3 anni, rileva uno studio Eumetra.

Il 19 Marzo è la Festa dedicata ai Papà : uomini speciali nella vita di una donna a qualsiasi età, in questo giorno importante meritano di essere stupiti con un pensiero speciale. Tra le idee regalo, ... (iodonna)

Il dolce tipico della Festa del papà ha varianti regionali ma per lo più è a base di crema, con impasto simile a quelle dei bignè. È tipico il dolce napoletano, che prende il nome di “zeppola di San ... (metropolitanmagazine)

Festa del papà 2024: le frasi di auguri più belle e una galleria di immagini da inviare su WhatsApp o via social in un giorno speciale per tutti i papà , giovani o anziani, vicini e lontani. Sì, è ... (today)

Festa del papà: quanto sono bravi i padri ai fornelli!: QUANDO PAPÀ SI SENTE UN PO' CHEF I dati sui padri in cucina arrivano da un'indagine realizzata da SWG per la piattaforma di food delivery Deliveroo in occasione della Festa del Papà che si celebra il 19 marzo, giorno di San Giuseppe . Il ritratto che emerge dallo studio propone l'immagine di un papà abbastanza a suo agio tra pentole e fornelli, dato che quasi la ...

I papà italiani 8 su 10 sono preoccupati per il futuro, ma si sentono realizzati in famiglia: Cosa preoccupa i papà italiani Ecco il sondaggio fatto in occasione della Festa del papà che si celebra il 19 ...