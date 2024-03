Festa del papà | spesa più cara del 4% | gli aumenti dai dolci ai regali

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 19 marzo 2024) Anche ladelnon è esente da un elenco di rincari considerevoli, in alcuni casi, che hanno portato a un generale aumento della soglia di. Fare un regalo o acquistare deiha un’incidenza differente oggi sulle nostre tasche rispetto allo scorso anno. Ladelè piùI dati non mentono e quelli riportati da Federconsumatori non lasciano tranquilli i cittadini. Parlare diin aumento è ormai la normalità. Qualcosa di cui è facile rendersi conto soprattutto se si vanta una certa routine d’acquisto. A parità di prodotti, magari con confezioni un po’ più leggere, ci si ritrova a pagare di più in cassa. Ci si ritrova però anche a considerare come siano cambiate le spese accessorie, quelle non essenziali. Rispetto allo ...