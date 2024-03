Festa del papà “Pater | patria e amore…” Il canto ancestrale di Angelo Mellone

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 19 marzo 2024) Per gentile concessione dell’autore, pubblichiamo questo brano dedicato alla figura del padre. A tutti igli auguri del Secolo d’Italia *** È sempre con dolore che mi metto a parlare con te,abiti una terra lontana senza nome,parli un italiano bizzarro e pronuncio parole che non conosco,adesso ti scrivo perché volevo dirti che ho tre figli,era giusto che lo sapessi anche da me,che ne so se dove abititi arrivano notizie da questo mondo,volevo dunque dirti che ho tre figli,si chiamano Marianna Edda, Jacopo Nicola ed Elena Celeste e se tu fossi qua con noiti chiamerebbero nonno,a me chiamanocosì come io ti chiamavoe mai padre perché già all’epoca era arcaico, eppure: padre… che parola meravigliosa e solida per un maschio,vigorosa,piena di rischio,quando lei viene da te,si accoccola con gli occhi lucidi o ti abbraccia ...