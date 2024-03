Festa del Papà | origini e tradizioni

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 19 marzo 2024) La “del” è una ricorrenza civile diffusa in alcune aree del mondo, celebrata in onore della figura del padre, della paternità e dell’influenza sociale dei padri. La data dipende da Paese a Paese e, ad esempio, nella Svizzera italiana è una giornata festiva a tutti gli effetti. In Italia, ivengono festeggiati il 19 marzo, giorno di San Giuseppe sposo della Beata Vergine Maria, simbolo di umiltà e dedizione. Nel Martirologio Romano, 19 marzo, n. 1, si legge: «Solennità di San Giuseppe, sposo della beata Vergine Maria: uomo giusto, nato dalla stirpe di Davide, fece da padre al Figlio di Dio Gesù Cristo, che volle essere chiamato figlio di Giuseppe ed essergli sottomesso come un figlio al padre. La Chiesa con speciale onore lo venera come patrono, posto dal Signore a custodia della sua famiglia». La storia di questa ...