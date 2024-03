Festa del papa | Fruncillo | Fratelli d’Italia vicina alle famiglie

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 19 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Nel giorno delladel Papà, mi preme sottolineare quanto il Governo Meloni abbia a cuore la condizione delleitaliane”. Così Ines(Presidente ProvincialeAvellino: “Come Presidente di, nel rivolgere i miei più sentiti auguri a tutti i papà, colgo l’occasione per raccontare quanto ha fatto e ancora farà il Governo relativamente a questa tematica così sentita. Da quest’anno il padre ha gli stessi diritti della madre in termini di congedo parentale, con due mesi in più, uno retribuito all’80% e uno al 60%. Tutto questo grazie all’impegno del Governo Meloni, che tra le sue priorità ha quella di sostenere leitaliane che decidono di mettere al mondo dei figli, ...