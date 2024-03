Festa del papà | cosa regalare Slalom fra i rincari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Firenze, 19 marzo 2024 – Babbo oche si voglia chiamare, il 19 marzo i figli esprimono il loro affetto a parole, ma una minoranza anche acquistando regali. E quattro toscani su dieci, secondo Coldiretti Toscana, quest'anno anno ha scelto come dono cibo o vino made in Italy. Specialità enogastronomiche e bottiglie guidano la classifica delle scelte, davanti all’abbigliamento, mentre al terzo posto si piazzano gli apparecchi tecnologici, che precedono – rileva Coldiretti Toscana - superalcolici, oggetti per la casa, libri e musica, biglietti per concerti e persino fiori e piante. A livello generale, a fare un regalo è il 46% degli intervistati, tra coloro che fanno un dono al proprio padre (31%), ma anche mogli e compagne che lo acquistano per conto dei figli (ben il 14%), mentre un 1% compra qualanche per i nonni. La maggioranza del 54%, ...