Festa del Papà Adriano Bordignon | presidente Forum Associazioni Familiari | “Sostenere i padri nel percorso educativo dei figli”

(Di martedì 19 marzo 2024) “Bisogna aiutare le nuove generazioni di, in un contesto molto più complesso per offrire i contributi tipici della figura paterna. Oggi la questione del tempo è fondamentale soprattutto se si progetta un’educazione condivisa; e la qualità di questo tempo dev’essere altrettanto significativa, p

La storia continua a dividere. Nel caso specifico, due personaggi come Benito Mussolini e il maresciallo Josip Broz Tito sono l’oggetto di una discordia che viene da lontano e che ha indotto una ... (ilfattoquotidiano)

La nostra ancora, la nostra roccia… l’amore di un padre non ha eguali e la Festa del papà ogni anno ci ricorda quanto sia importante celebra re l’affetto che ci lega alla figura paterna: un valore ... (ilfaroonline)

A chiedere il congedo di paternità sono lavoratori che hanno più di 30 anni , vivono al Nord e hanno un reddito medio-alto, ma non mancano gli altri. Sono i dati di Save the children (vanityfair)

Festa del papà, tra bottiglie di vino e formaggi vince il dono enogastronomico “made in Varese” - Un'alba dedicata ai papà, a tutti papà: quelli presenti, quelli che non ci sono più (ma continuano a esserci, perchè un padre è per sempre), quelli che sono lontani, quelli che vorrebbero esserci e ...informazione

Andreas Muller neo papà: “Ho visto tutto il cesareo. Veronica supereroe” - Iconica”. La dedica nel giorno della Festa del Papà Dopo aver raccontato le sue prime emozioni, Andreas ha espresso tutta la sua gioia anche per vivere quello che, di fatto, è il suo primo giorno ...donnaglamour

Festa del papà: un augurio speciale dei bambini alle Poste - 55 bambini delle classi Terze sono stati invitati presso l’ufficio postale di Settimo Milanese dove hanno potuto affrancare e timbrare le cartoline dedicate alla Festa della Papà e ... oltre che negli ...primamilanoovest