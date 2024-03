Festa del papà 2024 | come nasce e perché si celebra il 19 marzo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 19 marzo 2024) La nostra ancora, la nostra roccia… l’amore di un padre non ha eguali e ladelogni anno ci ricorda quanto sia importantere l’affetto che ci lega alla figura paterna: un valore inestimabile che è difficile esprimere solo a parole. Un amore indissolubile che ci legherà sempre a nostro padre anche a chi è al nostro fianco e a chi, purtroppo, ci ha lasciato troppo presto. Ladelsiil 19di ogni anno, data che coincide con il giorno di San Giuseppe. Scopriamo. Le origini Ladelè una ricorrenza civile diffusa in alcune aree del mondo,ta in onore della figura del padre, della paternità e dell’influenza sociale dei padri. La data in cui ...