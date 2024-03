Ferragni e Fedez insieme per la festa di Leone? L' influencer | Tutto fa male

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 19 marzo 2024) Oggi si festeggia il papà, ma in casa Ferragnez non è l'unica ricorrenza. Il primogenito die di Chiara, infatti, compie sei anni. E proprio per celebrare il figlio l'ifluencer è tornata a parlare con i suoi follower e ha provato a recuperare un certo grado di confidenza con loro. "Dormire accanto a te mentre compi sei anni mi riporta al momento più magico della mia vita: quando mi hai reso mamma. Ti amo conil cuore, vita mia", ha scritto l'imprenditrice digitale per commentare lo scatto che la ritraeal piccolo. Poi, dopo aver pubblicato la storia Instagram, ha acceso la telecamera e si è rivolta ai suoi sostenitori. "Oggi facciamo la festina e sabato sarà quello della Vitto e faremo la festina anche per lei. Volevo ringraziarvi e mandarvi un saluto anche ...