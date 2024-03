(Di martedì 19 marzo 2024) Pubblicato il 19 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni è mortoessere caduto da una Grottazzolina, in provincia di. Il corpo del giovane è stato rinvenuto sull'asfalto questa mattina, 19 marzo, da alcuni passanti che immediatamente hanno chiamato il 118 ma per ilnon c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un, senza il coinvolgimento di altre persone. — [email protected] (Web Info)

E' accaduto a Grottazzolina Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere caduto da un terrazzo a Grottazzolina, in provincia di Fermo . Il corpo del giovane è stato rinvenuto sull'asfalto questa ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere caduto da un terrazzo a Grottazzolina, in provincia di Fermo . Il corpo del giovane è stato rinvenuto sull'asfalto questa mattina, 19 marzo, da ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere caduto da un terrazzo a Grottazzolina, in provincia di Fermo . Il corpo del giovane è stato rinvenuto sull'asfalto questa mattina, 19 marzo, da ... (webmagazine24)

Cade dal terrazzo di casa a Grottazzolina a Fermo e muore a 15 anni: possibile incidente, comunità sotto choc - Il drammatico episodio è avvenuto nella piccola Grottazzolina, cittadina di poco più di 3 mila abitanti in provincia di Fermo nelle Marche. Un giovane di 15 anni, infatti, è stato trovato privo di ...notizie.virgilio

Fermo, 15enne muore dopo caduta da terrazzo: ipotesi incidente - in provincia di Fermo. Il corpo del giovane è stato rinvenuto sull'asfalto questa mattina, 19 marzo, da alcuni passanti che immediatamente hanno chiamato il 118 ma per il 15enne non c'è stato nulla da ...webmagazine24

Fermo, 15enne precipita dal terrazzo a Grottazzolina e muore - GROTTAZZOLINA. Si è svegliata nel peggiore dei modi la comunità di Grottazzolina, nel Fermano. Intorno alle 7 di questa mattina è infatti stato trovato il corpo senza vita di un giovane che giaceva in ...informazione